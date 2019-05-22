В Тернополе 45-летний мужчина погиб, упав в шахту лифта новостройки с восьмого этажа.
21 мая в новостройке по улице Вербицкого в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с восьмого этажа и погиб на месте.
Мужчина пришел к одному из рабочих, который работает строителем в этом новострое.
Позже работники услышали странный звук и увидели тело в шахте лифта.
Читайте: Пролетел 10 этажей! В Киеве оборвался лифт с человеком внутри
В полиции рассказали, что мужчина поскользнулся на свежем бетоне и не смог удержаться.
От полученных травм житель Зборовского района скончался на месте.
По факту открыто производство по статье Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Ранее в подъезде одной из многоэтажек Киева оборвался лифт, внутри которого находился человек. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи.