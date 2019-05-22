В Тернополе 45-летний мужчина погиб, упав в шахту лифта новостройки с восьмого этажа.

21 мая в новостройке по улице Вербицкого в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с восьмого этажа и погиб на месте.

Мужчина пришел к одному из рабочих, который работает строителем в этом новострое.

Позже работники услышали странный звук и увидели тело в шахте лифта.

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В полиции рассказали, что мужчина поскользнулся на свежем бетоне и не смог удержаться.

От полученных травм житель Зборовского района скончался на месте.

По факту открыто производство по статье Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.