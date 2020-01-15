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Факти / Надзвичайні події

У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта

Хлопець впав у шахту ліфта недобудови по вулиці Жадова в Кропивницькому з висоти сьомого поверху.

Щоб дістати потерпілого, довелося викликати рятувальників.

Бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, спустились в шахту ліфта та передали хлопця 2001 року народження лікарям швидкої допомоги.

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Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Його прооперували, проте його стан лишається дуже тяжким.

  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
  • У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта
У Кропивницькому 18-річний хлопець впав у шахту ліфта / 2 фотографии

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Дніпрі дівчинка впала в шахту ліфта. Внаслідок інциденту дитина зламала ногу в кількох місцях, а також отримала травми обличчя, синці та садна.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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