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Факты / Происшествия

Убил и подвесил на забор: в Черкасской мужчина надругался над собакой

17 января в Каменском районе Черкасской области мужчина убил свою собаку, а затем подвесил ее на собственном заборе.

В полицию обратились соседи, которые увидели мертвую собаку, висела на заборе подозреваемого.

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Пока приехала полиция, мужчина уже успел снять собаку с забора и выбросить ее в яму.

Подозреваемый пытался объяснить, что он уже давно хотел избавиться пса, который всегда мешал ему отдыхать.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как осудили пенсионерку, что убила собак на глазах детей.

Источник: Нацполиция

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