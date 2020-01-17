Убил и подвесил на забор: в Черкасской мужчина надругался над собакой

17 января в Каменском районе Черкасской области мужчина убил свою собаку, а затем подвесил ее на собственном заборе.

В полицию обратились соседи, которые увидели мертвую собаку, висела на заборе подозреваемого.

Читайте: Отрезал коту хвост и ухо: осужденный живодер попросил прощение

Пока приехала полиция, мужчина уже успел снять собаку с забора и выбросить ее в яму.

Подозреваемый пытался объяснить, что он уже давно хотел избавиться пса, который всегда мешал ему отдыхать.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) УКУ.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как осудили пенсионерку, что убила собак на глазах детей.