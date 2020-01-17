Вбив і підвісив на паркан: на Черкащині чоловік познущався над собакою

17 січня у Кам’янському районі на Черкащині чоловік вбив свого собаку, а потім підвісив його на власний паркан.

До поліції звернулись сусіди, які побачили мертвого собаку, що висів на паркані підозрюваного.

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Поки приїхала поліція, чоловік вже встиг зняти собаку з паркану та викинути його до ями. Підозрюваний намагався пояснити, що він вже давно хотів позбутись пса, який завжди заважав йому відпочивати.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як засудили пенсіонерку, що вбила собак на очах дітей.