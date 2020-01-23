В Киеве трое школьников попали в больницу из-за отравления электронными сигаретами

В одной из школ Киева трое учеников отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в Охмадет.

По предварительной информации, причиной отравления стало токсическое действие неизвестного вещества.

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Перед этим дети курили электронные сигареты, которые купили в интернете.

Ранее в США были зафиксированы случаи смерти от курения электронных сигарет. Смерть от курения вейпа мог вызвать ацетат витамина Е. Именно он есть в наполнителях для электронных сигарет.

Во время проведения исследования ацетат витамина Е был обнаружен у 29 пациентов как минимум из десяти штатов США. Его часто используют для средств ухода за кожей, но он может быть опасным при нагревании и вдыхании.