В Киеве трое школьников попали в больницу из-за отравления электронными сигаретами

В одной из школ Киева трое учеников отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в Охмадет.
По предварительной информации, причиной отравления стало токсическое действие неизвестного вещества.
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Перед этим дети курили электронные сигареты, которые купили в интернете.
Ранее в США были зафиксированы случаи смерти от курения электронных сигарет. Смерть от курения вейпа мог вызвать ацетат витамина Е. Именно он есть в наполнителях для электронных сигарет.
Во время проведения исследования ацетат витамина Е был обнаружен у 29 пациентов как минимум из десяти штатов США. Его часто используют для средств ухода за кожей, но он может быть опасным при нагревании и вдыхании.
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