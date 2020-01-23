У Києві троє школярів потрапили до лікарні через отруєння електронними сигаретами

В одній зі шкіл Києва троє учнів отруїлися невідомою речовиною і були госпіталізовані в Охмадит.

За попередньою інформацією, причиною отруєння стала токсична дія невідомої речовини.

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Перед цим діти курили електронні сигарети, які купили в інтернеті.

Раніше в США були зафіксовані випадки смерті від куріння електронних сигарет. Смерть від куріння вейпа міг викликати ацетат вітаміну Е. Саме він є в наповнювачах для електронних сигарет.

Під час проведення дослідження ацетат вітаміну Е був виявлений у 29 пацієнтів як мінімум з десяти штатів США. Його часто використовують для засобів догляду за шкірою, але він може бути небезпечним при нагріванні і вдиханні.