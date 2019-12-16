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Электронные сигареты – вредны. Исследование американских врачей

Электронные сигареты таки вредны для здоровья. Они повышают риск заболеваний легких. Таковы результаты исследования ученых опубликовали в авторитетном американском научном журнале профилактической медицины.

В течение трех лет специалисты изучали диагноз тридцати двух тыс. американцев. Выбирали тех, кто был здоров. Обнаружили, что вероятность развития заболевания легких увеличилась примерно на треть. В частности, есть угроза развития астмы, бронхита или эмфиземы. Те, кто курит одновременно и электронные, и обычные сигареты – рискуют еще больше. Во многих странах уже начали запрещать электронные сигареты.

Факты ICTV ранее писали о том, какой компонент в вейпе может вызвать смертельное заболевание.

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