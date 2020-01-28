Перерезали горло и подожгли. В Умани мужчину убили из-за 600 грн

В частном доме в Умани неизвестные замучили мужчину до смерти.

Сначала его били, потом перерезали горло и напоследок подожгли дом.

Внутри сгорело почти все. Спасателей вызвали соседи, но было уже поздно.

Эксперты, осмотрев тело погибшего, сразу сказали, что его убил не пожар, потому что на шее обнаружили резаные раны.

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Причиной кровавой расправы стали 600 грн. К мужчине пришел квартирант с товарищем – якобы за долгом. Между ними возникла драка, во время которой хозяину дома перерезали горло кухонным ножом.

26-летнего подозреваемого, который уже имел судимости, задержали по горячим следам.

Он рассказал, что на тело жертвы накинул хлам, одеяло и все поджег.

Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

Недавно в Киеве мужчина набросился с ножом на девушку, бил ее изо всех сил кулаками, а потом достал нож и начал кромсать.