В Хмельницкой области подросток едва ли не до смерти порезал ножом трех родственников

В Хмельницкой области 17-летний парень до полусмерти порезал ножом собственных родственников. Жертвами подростка стали бабушка, родные тетя и дядя.

Из-за жутких криков пострадавших во двор прибежала соседка. Она рассказывает, что 17-летний Влад бил бабушку ножом и ногами. Он порезал ей внутренние органы, дяде практически отрезал ухо, порезал шею, а тетю бил ножом по голове и шее.

Врачи говорят, что состояние больных средней тяжести.

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Местные жители удивлены таким поведением парня. Говорят, он всегда был спокойным и тихим ребенком, поэтому найти объяснение такому поступку просто не могут.

Полиция задержала парня в тот же день в окровавленной одежде. Объяснить свое поведение он не может.

Теперь 17-летнему подростку грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области женщина ударила мужа ножом в живот после семейной ссоры.