Бив головою об підлогу і тягав за волосся: на Сумщині чоловік напав на пенсіонерку

На Сумщині злочинець напав на 78-річну пенсіонерку, побив її і забрав усі гроші.

Постраждала розповідає, що намагалася втекти від нападника, але перечепилася і впала. Тоді він наздогнав її, заклеїв рот, зв’язав руки, взяв за волосся і почав бити головою об підлогу.

Коли злочинець зрозумів, що пенсіонерка впізнала його, то почав просити пробачення. Після того, як випив чарку горілки, нападник почав вимагати у старенької гроші. Пенсіонерка дала йому 100 грн і він пішов.

Читайте: 17 ножових поранень: у Києві ґвалтівник напав на дівчину біля будинку

Постраждала відразу зателефонувала до поліції, злочинця затримали. Ним виявився 45-річний чоловік, який ніде не працює і зловживає алкоголем.

Як виявилося, 78-річна пенсіонерка – не перша жертва, тому після його затримання місцеві мешканці зітхнули з полегшенням.

Відповідно до законодавства України, нападнику загрожує вісім років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік з ножем напав на дівчину.