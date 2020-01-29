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Факти / Надзвичайні події

Бив головою об підлогу і тягав за волосся: на Сумщині чоловік напав на пенсіонерку

На Сумщині злочинець напав на 78-річну пенсіонерку, побив її і забрав усі гроші.

Постраждала розповідає, що намагалася втекти від нападника, але перечепилася і впала. Тоді він наздогнав її, заклеїв рот, зв’язав руки, взяв за волосся і почав бити головою об підлогу.

Коли злочинець зрозумів, що пенсіонерка впізнала його, то почав просити пробачення. Після того, як випив чарку горілки, нападник почав вимагати у старенької гроші. Пенсіонерка дала йому 100 грн і він пішов.

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Постраждала відразу зателефонувала до поліції, злочинця затримали. Ним виявився 45-річний чоловік, який ніде не працює і зловживає алкоголем.

Як виявилося, 78-річна пенсіонерка – не перша жертва, тому після його затримання місцеві мешканці зітхнули з полегшенням.

Відповідно до законодавства України, нападнику загрожує вісім років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік з ножем напав на дівчину.

Джерело: Надзвичайні новини

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