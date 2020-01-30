В Киеве полицейские установили трех лиц, подозреваемых в расклеивании провокационных билбордов с изображением бизнесмена Олега Катющенко и надписями Россия – наш главный стратегический партнер.

– Во время отработки, в частности изучение записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

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По каждому факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) УК Украины.







Билборды с Катющенко – полиция задержала подозреваемых в расклеивании / 2 фотографии

Напомним, в ночь на 30 января в разных районах Киева появились билборды с надписями Россия – наш главный стратегический партнер на русском языке, а также на них размещена фотография бизнесмена Олега Катющенко.