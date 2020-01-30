У Києві поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні провокативних білбордів з зображенням бізнесмена Олега Катющенка та написами Росія – наш головний стратегічний партнер.

– Під час відпрацювання, зокрема вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Києві.

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За кожним фактом розміщення білбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України (карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців).







Білборди з Катющенком – поліція затримала підозрюваних у розклеюванні / 2 фотографии

Нагадаємо, у ніч на 30 січня у різних районах Києва з’явилися білборди з написами Росія – наш головний стратегічний партнер російською мовою, а також на них розміщена фотографія бізнесмена Олега Катющенка.