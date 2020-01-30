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Факты / Украина

Пророссийские билборды с Катющенко: реакция жены и что известно о бизнесмене

Олег Катющенко, с фотографией которого в Киеве появились пророссийские билборды, не причастен к их размещению.

Об этом заявила его супруга Инна Катющенко.

Женщина уверяет, что не знает, кто причастен к размещению провокационных билбордов в столице, но ее супруг здесь не при чем. Поиском заказчиков данного преступления занимается полиция, добавила жена Катющенко.

Катющенко также поблагодарила полицию и коммунальные службы, которые помогли оперативно снять провокационную рекламу.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, билборды разместили незаконно.

Кто такой Олег Катющенко

По данным из интернета Катющенко является бизнесменом и основателем строительной компании Holly Industrial. С 2011 года компания специализируется на строительстве, а также восстановлении коттеджей, офисных и исторических зданий.

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Человек с таким именем и фамилией зарегистрирован в Киеве с 2002 года как ФЛП, основной вид деятельности которого – аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.

Как сообщалось, на улицах Киева ночью на 30 января появились билборды с изображением Катющенко и подписью – “Россия – наш главный стратегический партнер”.

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