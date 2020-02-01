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Факты / Происшествия

В Киеве из Днепра выловили отрезанную голову мужчины

1 февраля в Оболонском районе Киева рыбаки выловили пакет с человеческой головой внутри. Это произошло вблизи залива Собачье устье.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чью голову выловили рыбаки.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежено берегову зону річки Дніпро, а також водолазами та працівниками річкової поліції обстежено акваторію затоки.

Предварительно установлено, что это человек в возрасте около 60-70 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

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В Киеве из Днепра выловили отрезанную голову мужчины / 3 фотографии

Напомним, в ноябре в Одессе женщина выпала из маршрутки во время движения. У нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом правого бедра.

Источник: Нацполиция

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