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Факти / Надзвичайні події

У Києві з Дніпра виловили відрізану голову чоловіка

1 лютого в Оболонському районі Києва рибалки виловили пакет з людською головою усередині. Це сталося поблизу затоки Собаче гирло.

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, чию голову виловили рибалки.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежено берегову зону річки Дніпро, а також водолазами та працівниками річкової поліції обстежено акваторію затоки.

Попередньо встановлено, що це чоловік віком близько 60-70 років.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України.

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У Києві з Дніпра виловили відрізану голову чоловіка / 3 фотографии

Нагадаємо, у листопаді в Одесі жінка випала з маршрутки під час руху. У неї струс головного мозку, черепно-мозкова травма та перелом правого стегна.

Джерело: Нацполіція

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