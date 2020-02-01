Едва жива. В Киеве троллейбус зажал пенсионерку и протянул вниз головой

В Киеве водитель троллейбуса недосмотрел и зажал пассажирку дверями.
79-летней пенсионерке зажало ногу, а когда транспорт тронулся с места, она потеряла равновесие и упала.
В таком положении ее еще несколько метров протянуло по асфальту. Пассажиры сразу подняли шум, и только тогда водитель нажал на тормоза.
Женщину забрала скорая, у нее многочисленные ушибы и переломы.
Водитель извинился, сказал, что не заметил ее. Однако перевозчик пытается уговорить родственников травмированной бабушки написать, что она сама виновата.
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А следователи уже открыли уголовное производство. Водителю троллейбуса грозит до трех лет ограничения свободы и лишение водительского удостоверения.
Правозащитники говорят, что женщина вправе рассчитывать на большее.
Адвокат Андрей Белецкий рассказал, что каждый пассажир является застрахованным лицом.
– Максимальный размер возмещения убытков здоровью пассажира составляет 260 тыс. грн. А если нанесен еще и ущерб имуществу пассажира – то еще 130 тыс. грн, – отметил он.
Потерпевшая сейчас в реанимации, ее состояние не улучшается.
Напомним, в ноябре в Одессе женщина выпала из маршрутки во время движения. У нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом правого бедра.