PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Едва жива. В Киеве троллейбус зажал пенсионерку и протянул вниз головой

В Киеве водитель троллейбуса недосмотрел и зажал пассажирку дверями.

79-летней пенсионерке зажало ногу, а когда транспорт тронулся с места, она потеряла равновесие и упала.

В таком положении ее еще несколько метров протянуло по асфальту. Пассажиры сразу подняли шум, и только тогда водитель нажал на тормоза.

Женщину забрала скорая, у нее многочисленные ушибы и переломы.

Водитель извинился, сказал, что не заметил ее. Однако перевозчик пытается уговорить родственников травмированной бабушки написать, что она сама виновата.

Читайте: В Киеве на остановке загорелся троллейбус с пассажирами

А следователи уже открыли уголовное производство. Водителю троллейбуса грозит до трех лет ограничения свободы и лишение водительского удостоверения.

Правозащитники говорят, что женщина вправе рассчитывать на большее.

Адвокат Андрей Белецкий рассказал, что каждый пассажир является застрахованным лицом.

– Максимальный размер возмещения убытков здоровью пассажира составляет 260 тыс. грн. А если нанесен еще и ущерб имуществу пассажира – то еще 130 тыс. грн, – отметил он.

Потерпевшая сейчас в реанимации, ее состояние не улучшается.

Напомним, в ноябре в Одессе женщина выпала из маршрутки во время движения. У нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и перелом правого бедра.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка