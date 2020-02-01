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Факты / Происшествия

Убийство Окуевой: подозреваемый по делу незаконно получил гражданство

Уроженец Российской Федерации, которого подозревают в организации банды, исполнившей три заказные убийства, в частности, директора Капарол Украина, директора управления рекламы КП Киевский метрополитен и участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, незаконно получил украинский паспорт.

– Сейчас полицейские инкриминируют фигуранту еще одно уголовное преступление – подделку документов и незаконное получение гражданства Украины, – говорится в сообщении.

Он имел украинский паспорт, а затем получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Следователи Киевской области установили, что организатор банды получил паспорт на основании справки О регистрации лица гражданином Украины, выданной в марте 2014 года миграционной службой в Луганской области.

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Этот населенный пункт меньше чем через месяц захватили боевики, а справка имеет признаки подделки. Поэтому Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта задержанного.

Открыто производство по ч. 4 ст. 358 УКУ – Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

  • Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство
  • Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство
  • Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство
  • Підозрюваний у справі Окуєвої незаконно отримав громадянство
Убийство Окуевой: подозреваемый по делу незаконно получил гражданство / 2 фотографии

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в поселке Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

В сентябре 2019 года правоохранители задержали семерых членов преступной организации, подозреваемых в совершении двух заказных убийств на территории Киевской области.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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