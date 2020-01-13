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Факты / Украина / Общество

Главному киллеру по делу об убийстве Окуевой объявили о подозрении

Пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская сообщила, что лидеру группы киллеров, причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой объявлено о подозрении.

В совокупности его подозревают в совершении уголовных таких правонарушений:

  • умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений, совершенное группой лиц;
  • законченное покушение на убийство;
  • незаконное обращение с оружием.

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Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в городе Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Во время проведения комплекса оперативных мероприятий установлено, что лидер этой преступной организации, а именно 55-летний мужчина, причастен к расстрелу машины в октябре 2017 года на Васильковщине.

12 января оперативники Нацполиции задержали организатора убийства участницы АТО, которая служила в рядах батальона полиции Киев-2, Амины Окуевой.

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