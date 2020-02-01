Уродженець Російської Федерації, якого підозрюють в організації банди, що виконала три замовні вбивства, зокрема, директора Капарол Україна, директора управління реклами КП Київський метрополітен та учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої, незаконно отримав український паспорт.

– Наразі поліцейські інкримінують фігуранту ще одне кримінальне правопорушення – підробку документів та незаконне отримання громадянства України, – йдеться у повідомленні.

Він мав український паспорт, а потім отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Слідчі Київщини встановили, що організатор банди отримав паспорт на підставі довідки Про реєстрацію особи громадянином України, виданої у березні 2014 року міграційною службою в Луганській області.

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Цей населений пункт менше ніж за місяць захопили бойовики, а довідка має ознаки підробки. Тому Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти затриманого.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.







Вбивство Окуєвої: підозрюваний у справі незаконно отримав громадянство / 2 фотографии

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на переїзді у смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери кинули на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.