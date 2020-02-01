Вбивство Окуєвої: підозрюваний у справі незаконно отримав громадянство

Уродженець Російської Федерації, якого підозрюють в організації банди, що виконала три замовні вбивства, зокрема, директора Капарол Україна, директора управління реклами КП Київський метрополітен та учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої, незаконно отримав український паспорт.
– Наразі поліцейські інкримінують фігуранту ще одне кримінальне правопорушення – підробку документів та незаконне отримання громадянства України, – йдеться у повідомленні.
Він мав український паспорт, а потім отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Слідчі Київщини встановили, що організатор банди отримав паспорт на підставі довідки Про реєстрацію особи громадянином України, виданої у березні 2014 року міграційною службою в Луганській області.
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Цей населений пункт менше ніж за місяць захопили бойовики, а довідка має ознаки підробки. Тому Державна міграційна служба України визнала недійсними паспорти затриманого.
Відкрито провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на переїзді у смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери кинули на місці.
У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.