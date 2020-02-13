В Харьковской области ротвейлер напал на 4-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В тот день бабушка собиралась на прогулку с внуком. Пока женщина обувалась, одетый мальчик пошел во двор ее ждать.

Внезапно на ребенка напал огромный домашний ротвейлер. Бабушка пыталась спасти внука, но ребенок погиб у нее на глазах.

– Ольга и Николай, бабушка и дедушка мальчика, всегда любили собак. Когда умерла их старая овчарка, супруги решили завести ротвейлера. Новая, взрослая собака появилась лишь месяц назад, – говорят соседи.

Бойцовский пес выходил вместе с владельцами на улицу и никогда не проявлял агрессию. А когда увидел маленького мальчика во дворе – как сошел с ума. Вырвался из вольера и напал на ребенка.

– Он бегал за ним всем двором. Рвал его. Кровь брызгала везде, там весь двор в крови. Он рвал этого детеныша. Он с него куртку и сапоги содрал. А в углу здесь засунул ребенка и перегрыз ему горло! – рассказывает соседка Людмила.

Врачам скорой спасти ребенка не удалось. Мальчик умер от кровопотери.

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Увиденное поразило даже опытных экспертов: на теле ребенка не было живого места.

– У него были множественные раны на волосистой части головы. На лице, на шее, на груди, на животе. На верхних и нижних конечностях. Там полностью вся дилянкуав крови. К тому же, собака и бабушку покусал, – отмечает заведующий Красноградского межрайонного отделения судебно-медицинской экспертизы Игорь Борсук.

Расправившись с ребенком, ротвейлер успокоился. Поведение собаки изрядно удивило правоохранителей, ведь пес вел себя спокойно и даже выполнял все команды.

– Когда мы приехали, собака была в вольере. Вела себя достаточно мирно. Сотрудники полиции держали оружие наготове, если вдруг выскочит – пристрелить. Они говорили сидеть – собака садилась и ждала. Вот, если бы не было этого случая, – мирная собака. Нельзя сказать, что агрессивная, – добавил Игорь Борсук.

С собакой владельцы решили расправиться в тот же день. Пригласили ветеринара, чтобы он ее усыпил.

– Когда собаке кололи снотворное, она такая грустная сидела. В общем, она чувствовала, что ей грозит смерть, – рассказывают очевидцы.

Гибель ребенка в полиции квалифицировали, как несчастный случай.

Напомним, под Черкассами кавказская овчарка выбежала со двора и напала на соседку, которая подметала неподалеку.