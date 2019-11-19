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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области чиновник привязал к авто собаку и протянул его 1,5 км

В Хмельницкой области местный чиновник прицепил до внедорожника собаку и протянул его 1,5 километра.

В Хмельницкой области чиновник привязал к авто собаку и протянул его 1,5 км

Директор Государственного архива Хмельницкой области и бывший заместитель мэра Владимир Байдич жестоко наказал собаку, которая укусила его мать. Он привязал животное к авто и протянул по дороге.

Остановили мужчину в Красиловском районе Хмельницкой области. Неравнодушные граждане добились того, чтобы он отвязал собаку и вызвали полицию.

Пес сильно пострадал, но остался жив. Сейчас он находится под опекой волонтеров.

Читайте: В Полтаве на женщину напала стая собак: полиция отбивалась слезоточивым газом

Внимание! Кадры содержат сцены жестокости.

Ранее мы писали, что в Сумах студентки сняли на видео, как топили в колодце котят.

Источник: Надзвичайні новини

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