В Хмельницкой области местный чиновник прицепил до внедорожника собаку и протянул его 1,5 километра.
Директор Государственного архива Хмельницкой области и бывший заместитель мэра Владимир Байдич жестоко наказал собаку, которая укусила его мать. Он привязал животное к авто и протянул по дороге.
Остановили мужчину в Красиловском районе Хмельницкой области. Неравнодушные граждане добились того, чтобы он отвязал собаку и вызвали полицию.
Пес сильно пострадал, но остался жив. Сейчас он находится под опекой волонтеров.
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Внимание! Кадры содержат сцены жестокости.
Ранее мы писали, что в Сумах студентки сняли на видео, как топили в колодце котят.
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