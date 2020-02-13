У Харківській області ротвейлер напав на 4-річного хлопчика. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Того дня бабуся збиралася на прогулянку з онуком. Поки жінка взувалася, одягнений хлопчик пішов на двір чекати на неї.

Раптово на дитину наскочив величезний домашній ротвейлер. Бабуся намагалася врятувати онука, але дитина загинула на її очах.

– Ольга та Микола, бабуся та дідусь хлопчика, завжди любили собак. Коли померла їхня стара вівчарка, подружжя вирішило завести ротвейлера. Новий, дорослий собака з’явився лише місяць тому, – говорять сусіди.

Бійцівський пес виходив разом із власниками на вулицю і ніколи не проявляв агресії. А коли побачив малого хлопчика у дворі – наче збожеволів. Вирвався із вольєру і напав на дитину.

– Він бігав за ним усім двором. Шматував його, рвав. Кров бризкала скрізь, там весь двір у крові. Він шматував це дитинча. Він з нього куртку та чобіт здер. А в кутку тут засунув дитину і перегриз йому горло! – розповідає сусідка Людмила.

Лікарям швидкої врятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер від крововтрати.

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Побачене вразило навіть досвідчених експертів: на тілі дитини не було живого місця.

– У нього були множинні рани на волосистій частині голови. На обличчі, на шиї, на грудях, на животі. На верхніх і нижніх кінцівках. Там повністю вся ділянкуав крові. До того ж, собака і бабусю покусав, – зазначає завідувач Красноградського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи Ігор Борсук.

Розправившись із дитиною, ротвейлер заспокоївся. Поведінка собаки неабияк здивувала правоохоронців., адже пес поводився спокійно і навіть виконував усі команди.

– Коли ми приїхали, собака був у вольєрі. Поводився досить мирно. Співробітники поліції тримали зброю на поготові, якщо раптом вискочить, пристрелити. Вони говорили сидіти – собака сідав і чекав. Ось, якщо б не було цього випадку, – мирний собака. Не можна сказати, що агресивний, – додав Ігор Борсук.

З собакою власники вирішили розправитися того ж дня. Запросили ветеринара, аби він його приспав.

– Коли йому кололи снодійне, він такий сумний сидів. Загалом, він відчував, що йому загрожує смерть, – розповідають очевидці.

Загибель дитини в поліції кваліфікували, як нещасний випадок.

Нагадаємо, під Черкасами кавказька вівчарка вибігла з двору і напала на сусідку, яка підмітала неподалік.