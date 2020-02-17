В январе 2020 года нацгвардеец во время обеспечении порядка на территории Сарненского района Ровенской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял специальное устройство для отстрела резиновыми пулями из 12 патронами к нему.
Солдату-срочнику предъявлено обвинение в потере военного имущества, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч.2 ст. 413 УКУ). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
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Досудебное расследование проводили следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком.
На Ровенщине пьяный нацгвардеец-срочник потерял оружие на посту / 2 фотографии
К слову, недавно ГРБ разоблачило хищение 6,2 млн при строительстве казарм ВСУ на Волыни.
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