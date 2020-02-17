У січні 2020 року нацгвардієць під час забезпечення порядку на території Сарненського району Рівненської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, втратив спеціальний пристрій для відстрілу гумовими кулями з 12 патронами до нього.

Солдату-строковику висунуто обвинувачення у втраті військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч.2 ст. 413 ККУ). У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

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Досудове розслідування проводили слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.







На Рівненщині п’яний нацгвардієць-строковик втратив зброю на посту / 2 фотографии

До слова, нещодавно ДРБ викрило розкрадання 6,2 млн грн під час будівництва казарм ЗСУ на Волині.