PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

ГРБ разоблачило хищение 6,2 млн грн при строительстве казарм ВСУ

Следователи Государственного бюро расследований уличили в хищении 6,2 млн грн директора одного из предприятий Волынской области.

Бюджетные средства были украдены во время строительства казарм ВСУ.

– Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области, в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, – сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте: $20 тыс. и взятка для Минюста: в Киеве “продавали” должность начальника колонии

Следствие установило, что подозреваемый вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ, а также завышал объемы работ и использованных материалов для строительства казарм.

В случае доказательства вины директору предприятия грозит лишение свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Устанавливаются факты возможной причастности военных должностных лиц к хищению бюджетных средств.

К слову, в Киеве задержали чиновника секретариата Кабмина в подозрении касательно вымогательства взятки в размере 2,5 млн грн.

Источник: ГБР

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка