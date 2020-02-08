ГРБ разоблачило хищение 6,2 млн грн при строительстве казарм ВСУ

Следователи Государственного бюро расследований уличили в хищении 6,2 млн грн директора одного из предприятий Волынской области.

Бюджетные средства были украдены во время строительства казарм ВСУ.

– Следователи ГБР сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области, в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, – сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте: $20 тыс. и взятка для Минюста: в Киеве “продавали” должность начальника колонии

Следствие установило, что подозреваемый вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ, а также завышал объемы работ и использованных материалов для строительства казарм.

В случае доказательства вины директору предприятия грозит лишение свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Устанавливаются факты возможной причастности военных должностных лиц к хищению бюджетных средств.

К слову, в Киеве задержали чиновника секретариата Кабмина в подозрении касательно вымогательства взятки в размере 2,5 млн грн.