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Факты / Происшествия

Одесских полицейских, пытавших в больнице мужчину, отправили под стражу

Заводской районный суд Николаева взял под стражу двух правоохранителей, которые подозреваются в пытках.

– В прошлом месяце было сообщено о подозрении двум работникам полиции ГУ НП в Одесской области за пытки человека путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи при наличии обстоятельств, угрожающих его жизни, – заявили в Офисе генпрокурора.

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Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, полицейские в течение нескольких часов силой удерживали мужчину на территории районной больницы. Гражданин находился в крайне тяжелом состоянии, нуждался в неотложном хирургическом вмешательстве, однако на транспортировку в областную больницу полицейские разрешения не дали.

Речь идет о начальнике следственного отделения и полицейском одного из подразделений полиции в Одесской области.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

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