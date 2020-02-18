Одеських поліцейських, які катували в лікарні чоловіка, взяли під варту

Заводський районний суд Миколаєва взяв під варту двох правоохоронців, які підозрюються у катуваннях.
– Минулого місяця було повідомлено про підозру двом працівникам поліції ГУ НП в Одеській області за катування людини шляхом умисного перешкоджання у наданні їй належної медичної допомоги за наявності обставин, що загрожують її життю, – заявили в Офісі генпрокурора.
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Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.
Нагадаємо, поліцейські протягом кількох годин силоміць утримували чоловіка на території районної лікарні. Людина перебувала у вкрай важкому стані, потребувала невідкладного хірургічного втручання, однак на транспортування до обласної лікарні поліцейські дозволу не дали.
Йдеться про начальника слідчого відділення та поліцейського одного із підрозділів поліції в Одеській області.