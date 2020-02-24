В Киеве на Троещине воры-альпинисты ограбили квартиру на девятом этаже. Одного из мужчин с профессиональным снаряжением на крыше страховал напарник. Злоумышленнику удалось пробраться в комнату, забрать все найденные деньги и мелкую бытовую технику.

Из квартиры грабители вышли привычным способом – через дверь. Часть похищенных вещей они оставили на лестнице, а часть начали складывать на улице.

Их поймала полиция, когда они возвращались в подъезд, чтобы забрать остальные вещи.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались двое мужчин, уроженцев Донецкой области. Ранее они уже были судимы за кражи. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Задержанные находятся в СИЗО. Им грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Житомирской области рецидивист ограбил и изнасиловал 84-летнюю пенсионерку.