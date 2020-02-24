PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве на Троещине воры-альпинисты ограбили квартиру

В Киеве на Троещине воры-альпинисты ограбили квартиру на девятом этаже. Одного из мужчин с профессиональным снаряжением на крыше страховал напарник. Злоумышленнику удалось пробраться в комнату, забрать все найденные деньги и мелкую бытовую технику.

Из квартиры грабители вышли привычным способом – через дверь. Часть похищенных вещей они оставили на лестнице, а часть начали складывать на улице.

Их поймала полиция, когда они возвращались в подъезд, чтобы забрать остальные вещи.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались двое мужчин, уроженцев Донецкой области. Ранее они уже были судимы за кражи. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Читайте: Грабил и высаживал из машины: в Киеве разоблачили псевдотаксиста

Задержанные находятся в СИЗО. Им грозит шесть лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Житомирской области рецидивист ограбил и изнасиловал 84-летнюю пенсионерку.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка