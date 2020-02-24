У Києві на Троєщині злодії-альпіністи пограбували квартиру на дев’ятому поверсі. Одного з чоловіків із професійним спорядженням на даху страхував напарник. Зловмиснику вдалося пробратися у кімнату, забрати всі знайдені гроші та дрібну побутову техніку.

З квартири грабіжники вийшли звичним способом – через двері. Частину викрадених речей вони залишили на сходах, а частину почали складати надворі.

Їх спіймала поліція, коли вони поверталися до під’їзду, щоб забрати решту речей.

Як з’ясувалося, зловмисниками виявилися двоє чоловіків, уродженців Донецької області. Раніше вони вже були судимі за крадіжки. Наразі правоохоронці перевіряють їх на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

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Затримані перебувають у СІЗО. Їм загрожує шість років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирщині рецидивіст пограбував та зґвалтував 84-річну пенсіонерку.