Грабил и высаживал из авто: в Киеве разоблачили псевдотаксиста

В Киеве задержали мужчину, который грабил людей.

Злоумышленник на улицах города подыскивал людей навеселе, предлагал подвезти домой, а потом в салоне автомобиля забирал их вещи и оставлял посреди дороги.

– В ночное время на своей машине он ездил по улицам города в поисках прохожих навеселе и предлагал им услуги такси, а потом грабил их, – сообщили в полиции.

Обычно правонарушитель даже не довозил пассажиров к месту назначения и высаживал их из авто без денег, мобильных телефонов и личных вещей.

– Мы задержали 36-летнего гражданина другого государства после совершения им преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил его на улице Братской. Во время личного обыска и осмотра автомобиля злоумышленника мы обнаружили и изъяли вещи пострадавшего. В дальнейшем по месту жительства фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения. Поэтому сейчас устанавливаем владельцев этих вещей, – добавил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

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Кроме этого, правоохранители не исключают, что у злоумышленника есть сообщник, поскольку установили, что в дальнейшем похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды.

Это позволяло снимать средства с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Киевщине парень порезал ножом и изнасиловал женщину. Другой в это время наблюдал со стороны, а потом забрал у потерпевшей мобильный телефон.