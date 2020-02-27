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Факты / Происшествия

Побили окна и мебель: в Жмеринке люди в масках ворвались в горсовет

Сотрудники полиции Винницкой области задержали 11 человек, которые пытались сорвать проведение очередной сессии горсовета в городе Жмеринка.

В общем 20 человек в масках ворвались в помещение горсовета, бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель, разбили окна.

Правоохранители не пустили злоумышленников в зал, где проходила сессия.

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– По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь, – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия, ее участников доставили в отделение Нацполиции.

  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
Побили окна и мебель: в Жмеринке люди в масках ворвались в горсовет / 2 фотографии

Следственно-оперативная группа полиции документирует правонарушения на месте происшествия.

Его зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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