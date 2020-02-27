Сотрудники полиции Винницкой области задержали 11 человек, которые пытались сорвать проведение очередной сессии горсовета в городе Жмеринка.

В общем 20 человек в масках ворвались в помещение горсовета, бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель, разбили окна.

Правоохранители не пустили злоумышленников в зал, где проходила сессия.

Читайте: В Харькове возле рынка произошла потасовка: что происходит на Барабашово

– По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь, – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Для выяснения обстоятельств происшествия, ее участников доставили в отделение Нацполиции.

Побили окна и мебель: в Жмеринке люди в масках ворвались в горсовет / 2 фотографии Следственно-оперативная группа полиции документирует правонарушения на месте происшествия. Его зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Источник: Нацполиция Фото: Нацполиция Жмеринка Теги: Вінницька область Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0

-

-

E-mail

Печать PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg== PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==