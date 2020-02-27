Сотрудники полиции Винницкой области задержали 11 человек, которые пытались сорвать проведение очередной сессии горсовета в городе Жмеринка.
В общем 20 человек в масках ворвались в помещение горсовета, бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель, разбили окна.
Правоохранители не пустили злоумышленников в зал, где проходила сессия.
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– По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь, – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Для выяснения обстоятельств происшествия, ее участников доставили в отделение Нацполиции.
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Побили окна и мебель: в Жмеринке люди в масках ворвались в горсовет / 2 фотографии
Следственно-оперативная группа полиции документирует правонарушения на месте происшествия.
Его зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Источник: Нацполиция
Фото: Нацполиция