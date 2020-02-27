В Харькове возле рынка произошла потасовка: что происходит на Барабашово

Возле рынка Барабашово в Харькове произошла потасовка.

По информации полиции, столкновения происходят между частными предпринимателями и охранным агентством.

Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.

На месте находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управления превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке Барабашово.

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В СМИ сообщили, что потасовка произошла из-за строительства дороги.

Также появилась информация о четырех пострадавших от светошумовой гранаты. У двух человек ожоги глаз и еще у двух ожоги рук и ног. Их госпитализировали.





Напомним, 5 сентября 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что рассматривается возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром.

В октябре горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протесты предпринимателей Барабашово.

Кернес назвал акцию проплаченной, а их действия “непатриотической агрессией”. Он добавил, что строительство дороги планировалось уже давно.

Также он пообещал, что предприниматели смогут заключить договоры с КП Городской торговый рынок и получить места на его территории.

Источник: Нацполиция, Интерфакс-Украина