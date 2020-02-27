Співробітники поліції Вінницької області затримали 11 людей, які намагалися зірвати проведення чергової сесії міськради у місті Жмеринка.
Загалом 20 людей у масках увірвалися до приміщення міськради, кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі, побили вікна.
Правоохоронці не пустили зловмисників до зали, де проходила сесія.
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– За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало вісім поліцейських та четверо осіб, які вчиняли правопорушення. Їм надається медична допомога, – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.
Для з’ясування обставин події, її учасників доставили до відділення Нацполіції.
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Побили вікна і меблі: у Жмеринці люди в масках увірвалися у міськраду / 2 фотографии
Слідчо-оперативна група поліції документує правопорушення на місці події.
Її зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція