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Факти / Надзвичайні події

Побили вікна і меблі: у Жмеринці люди в масках увірвалися у міськраду

Співробітники поліції Вінницької області затримали 11 людей, які намагалися зірвати проведення чергової сесії міськради у місті Жмеринка.

Загалом 20 людей у масках увірвалися до приміщення міськради, кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі, побили вікна.

Правоохоронці не пустили зловмисників до зали, де проходила сесія.

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– За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало вісім поліцейських та четверо осіб, які вчиняли правопорушення. Їм надається медична допомога, – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Для з’ясування обставин події, її учасників доставили до відділення Нацполіції.

  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
  • Хуліганство у Жмеринці
Побили вікна і меблі: у Жмеринці люди в масках увірвалися у міськраду / 2 фотографии

Слідчо-оперативна група поліції документує правопорушення на місці події.

Її зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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