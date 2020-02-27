Співробітники поліції Вінницької області затримали 11 людей, які намагалися зірвати проведення чергової сесії міськради у місті Жмеринка.

Загалом 20 людей у масках увірвалися до приміщення міськради, кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі, побили вікна.

Правоохоронці не пустили зловмисників до зали, де проходила сесія.

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– За попередньою інформацією, під час інциденту постраждало вісім поліцейських та четверо осіб, які вчиняли правопорушення. Їм надається медична допомога, – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Для з’ясування обставин події, її учасників доставили до відділення Нацполіції.

Побили вікна і меблі: у Жмеринці люди в масках увірвалися у міськраду / 2 фотографии Слідчо-оперативна група поліції документує правопорушення на місці події. Її зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Джерело: Нацполіція Фото: Нацполіція Жмеринка Теги: Вінницька область Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter. 0

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