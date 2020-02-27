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Факты / Происшествия

Делала селфи с пистолетом: няня выстрелила в живот ребенку

В Хьюстоне (штат Техас, США) 19-летняя Кейтлин Смит присматривала за своим 10-летним племенником.

В квартире она нашла огнестрельное оружие и решила сделать селфи с пистолетом в руках. Когда она пыталась сделать фото с оружием, то случайно нажала на курок и раздался выстрел.

По словам девушки, она не была в курсе, что пистолет заряжен.

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В результате этого ранение живота получил ребенок, которого госпитализировали в критическом состоянии.

Местная полиция сообщила, что после операции состояние мальчик стабилизировалось.

Кейтлин Смит арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений, связанных с серьезными травмами ребенка.

Ранее Факты ICTV писали, что на Ровенщине жестоко убили старушку и мужчину.

Фото: Dreamstime

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