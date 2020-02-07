Резали ножом и били молотком: на Ровенщине жестоко убили старушку и мужчину

В Здолбунове двое злоумышленников пришли к знакомым выбивать долг в 500 грн. Одного из мужчин они с порога ударили ножом в шею – он умер от потери крови. Другой выжил, несмотря на многочисленные ранения.

Уже через 300 метров в другом доме они нашли себе новых жертв. И первой стала 83-летняя бабушка – теща их старого знакомого.

Пенсионерку несколько раз ударили молотком по голове. Пенсионерка скончалась в больнице, а ее зять, получивший удар в затылок, сейчас в тяжелом состоянии.

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Благодаря его показаниям правоохранители задержали подозреваемых за несколько часов. Одному – 31 год, другому – 29. Оба имеют криминалне прошлое.

За двойное убийство и кровавые разбойные нападения оставшуюся жизнь они могут провести за решеткой.

Напомним, недавно в Днепре мужчина напал на женщину и ударил ее ножом в шею. Она умерла в скорой.