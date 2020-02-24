В Запорожской области мужчина зарубил и сжег двух женщин

В Запорожской области задержали мужчину, который во время конфликта на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела.

23 февраля в местное отделение полиции обратился мужчина и сообщил, что 22 февраля из дому ушли его мать с женой и не вернулись. В этот же день поступило сообщение, что на свалке обнаружили обгорелые остатки человеческого тела.

Полиция выяснила, что 22 февраля утром во время сбора металлолома между местными жителями и двумя женщинами произошел конфликт. Мужчина ударил топором женщину и затем несколько ударов нанес другой.

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От полученных травм они погибли на месте. Затем злоумышленник поджег тела.

Мужчине грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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