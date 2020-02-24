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Факты / Происшествия

В Запорожской области мужчина зарубил и сжег двух женщин

В Запорожской области задержали мужчину, который во время конфликта на свалке зарубил двух женщин и сжег их тела.

23 февраля в местное отделение полиции обратился мужчина и сообщил, что 22 февраля из дому ушли его мать с женой и не вернулись. В этот же день поступило сообщение, что на свалке обнаружили обгорелые остатки человеческого тела.

Полиция выяснила, что 22 февраля утром во время сбора металлолома между местными жителями и двумя женщинами произошел конфликт. Мужчина ударил топором женщину и затем несколько ударов нанес другой.

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От полученных травм они погибли на месте. Затем злоумышленник поджег тела.

Мужчине грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что на Ровенщине жестоко убили старушку и мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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