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Факты / Происшествия

Обстрел под Марьинкой: пожар уничтожил украинский опорный пункт

В результате обстрела боевиками позиций украинских военных возле Марьинки Донецкой области произошел пожар, который уничтожил один из опорных пунктов, еще один удалось спасти.

– Пожар быстро распространялся на значительные территории и достиг расположенных не далеко жилых домов мирных жителей, – рассказали в пресс-центре ООС.

Украинским бойцам удалось уберечь от пожара покинутые дома.

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– Противник применяет разные приемы, чтобы выкурить нас с наших позиций. Поскольку расстояния между украинскими и вражескими позициями небольшие, а на поле – хорошо пересохшая растительность, такая тактика действий становится особо опасной для мирного населения Донецкой и Луганской областей, – отметил командир взвода.

Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве погиб украинский военнослужащий, трое получили боевые поражения.

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