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Факты / Видео / Украина

Активные обстрелы от врага – приехал российский гумконвой

Восток это десятки километров машиной по Донбасскому бездорожью, которое иногда приходится преодолевать только пешком.

Чтобы добраться до боевых позиций, мы поднимались самодельными лестнице на 100 метровый террикон. К середине 2015 года это были позиции сепаратистов. Сейчас обжитая территория украинских военных.

Враг гвоздит постоянно, поэтому времени и на сон не всегда хватает. Активность большая, потому что на днях приехал российский резин конвой. К тому же и враждебная разведка работает на полную.

Несмотря на постоянные обстрелы врага, украинские армейцы огонь открывают только когда есть угроза жизни. Но свои позиции наши защитники готовы отстоять при любых условиях.

Факты ICTV ранее писали про последствия обстрелов в зоне ООС.

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