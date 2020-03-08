Обстріл під Мар’їнкою: пожежа знищила український опорний пункт

В результаті обстрілу бойовиками позицій українських військових біля Мар’їнки Донецької області сталася пожежа, яка знищила один з опорних пунктів, ще один вдалося врятувати.

– Пожежа швидко поширювалася на значні території та досягла розташованих недалеко житлових будинків мирних жителів, – розповіли в прес-центрі ООС.

Українським солдатам вдалося вберегти від пожежі будинки.

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– Противник застосовує різні прийоми, щоб викурити нас з наших позицій. Оскільки відстані між українськими та ворожими позиціями невеликі, а на полі – добре пересохла рослинність, така тактика дій стає особливо небезпечною для мирного населення Донецької та Луганської областей, – зазначив командир взводу.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець, троє отримали бойові ураження.