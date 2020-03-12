На Сивохо набросились противники Нацплатформы примирения и единства

Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства.

Создание платформы призвано наладить диалог с ОРДЛО ради примирения. Однако на презентации присутствовали, также и ее противники, которые не согласны с такой позицией.

После официальной части они потребовали от Сивохо объяснений, однако словесная перепалка быстро переросла в толкучку. Модератор презентации пыталась разрешить конфликт, однако безуспешно.

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В результате чего в коридоре один из противников толкнул Сивохо в спину, а тот упал на колени. Подняться ему помогли окружающие, затем чиновник удалился.

По словам журналиста Фактов ICTV с места события, столкновения между Сивохо и бойцами АТО начались, после того, как советник секретаря СНБО заявил, что война на Донбассе — это внутренний и многослойный конфликт.

Кроме того, называть Россию страной агрессором чиновник не захотел, но отметил, что Украина должна вести диалог с оккупированными территориями.

Напомним, презентация Национальной платформы примирения и единства должна была состояться 19 февраля. Однако из-за обострения в зоне проведения ООС презентацию пришлось перенести.

Платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом Украины по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.