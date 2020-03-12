На Сивохо накинулися противники Нацплатформи примирення та єдності

Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення та єдності.

Створення платформи покликане налагодити діалог з ОРДЛО заради примирення. Однак на презентації були присутні, також й її противники, які не згодні з такою позицією.

Після офіційної частини вони зажадали від Сивохо пояснень, однак словесна перепалка швидко переросла у штовханину.

Модератор презентації намагалася розв’язати конфлікт, проте безуспішно.

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В результаті чого в коридорі один з противників штовхнув Сивохо у спину, а той впав на коліна. Піднятися йому допомогли навколишні, потім чиновник пішов геть.

За словами журналіста Фактів ICTV з місця події, сутички між Сивохо та бійцями АТО почалися, після того, як радник секретаря РНБО заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній і багатошаровий конфлікт.

Крім того, називати Росію країною агресоре чиновник не захотів, натомість зазначив, що Україна повинна вести діалог з окупованими територіями.

Нагадаємо, презентація Національної платформи примирення таєдності повинна була відбутися 19 лютого. Однак через загострення в зоні проведення ООС презентацію довелося перенести.

Платформа створена в рамках виконання завдань, сформульованих президентом України з гуманітарної політики реінтеграції Донбасу.