Украинские военные уничтожили грузовики врагов на Донбассе

Украинские военные опубликовали видео с уничтожением техники российских вооруженных формирований на Донбассе.

Работа по ликвидации техники боевиков принадлежит 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Эдельвейс.

— О выполнении требований правил дорожного движения и последствия за их нарушение, — подписали видео в бригаде.

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Напомним, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один военнослужащий из состава ООС получил ранение.

Источник: 10 бригада ВСУ