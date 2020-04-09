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Факты / Украина / Общество

На Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ — есть раненый

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, один военнослужащий из состава ООС получил ранение.

Противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отведения, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Обстрелы зафиксированы возле села Павлополь, Набережного, Гнутово. Кроме того, огонь вели по защитникам Марьинки и Старогнатовки.

Напомним, случаи Covid-19 зафиксировали и в рядах ВСУ. По состоянию на утро 8 апреля в ВСУ было выявлено пять случаев коронавирусной инфекции, один из которых стал смертельным.

Источник: Штаб ООС

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