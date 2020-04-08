Оставайся дома, мы прикроем! Солдаты ВСУ обратились к украинцам

Военнослужащие ВСУ, которые во время карантина находятся на службе и выполняют боевые задания, записали трогательное обращение к украинцам.
Видео опубликовало Министерство обороны Украины.
В обращении шестеро военных призвали не нарушать правила карантина и оставаться дома.
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Лозунгом видео стала фраза Оставайтесь дома — Вооруженные Силы прикроют!
Напомним, случаи Covid-19 зафиксировали и в рядах ВСУ. По состоянию на утро 8 апреля в ВСУ было выявлено пять случаев коронавирусной инфекции, один из которых стал смертельным.