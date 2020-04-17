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Факты / Происшествия

В Канаде самолет совершил аварийную посадку на автотрассу

В Канаде неподалеку Квебек-Сити одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс.

У воздушного судна возникли проблемы, когда он находился в нескольких километрах от аэропорта.

Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Так как на шоссе почти не было автомобилей, ему удалось сделать это без происшествий.

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В результате происшествия никто не пострадал, однако трассу пришлось закрыть на час, так как пожарные и эвакуатор убирали самолет с дороги.

Ранее Факты ICTV писали, что частный самолет форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе.

Источник: CBC

Фото: Dreamstime

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