В Канаде самолет совершил аварийную посадку на автотрассу

В Канаде неподалеку Квебек-Сити одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс.

У воздушного судна возникли проблемы, когда он находился в нескольких километрах от аэропорта.

Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Так как на шоссе почти не было автомобилей, ему удалось сделать это без происшествий.

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В результате происшествия никто не пострадал, однако трассу пришлось закрыть на час, так как пожарные и эвакуатор убирали самолет с дороги.

Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on “Highway 40” just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0 — Lauthfee Javier C. Alastair (@Lauthfee) April 16, 2020

Ранее Факты ICTV писали, что частный самолет форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе.

Источник: CBC