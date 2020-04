У Канаді літак здійснив аварійну посадку на автотрасу

У Канаді неподалік Квебек-Сіті одномоторний літак Piper PA-28 Cherokee здійснив вимушену посадку на одній з автомобільних трас.

У повітряного судна виникли проблеми, коли він перебував за кілька кілометрів від аеропорту.

Пілот ухвалив рішення посадити літак на найближчу трасу. На шосе майже не було автомобілів, тому йому вдалося зробити це без пригод.

В результаті події ніхто не постраждав, проте трасу довелося закрити на годину, бо пожежники та евакуатор прибирали літак з дороги.

Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on “Highway 40” just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0

— Lauthfee Javier C. Alastair (@Lauthfee) April 16, 2020