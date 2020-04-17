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Факти / Надзвичайні події

У Канаді літак здійснив аварійну посадку на автотрасу

У Канаді неподалік Квебек-Сіті одномоторний літак Piper PA-28 Cherokee здійснив вимушену посадку на одній з автомобільних трас.

У повітряного судна виникли проблеми, коли він перебував за кілька кілометрів від аеропорту.

Пілот ухвалив рішення посадити літак на найближчу трасу. На шосе майже не було автомобілів, тому йому вдалося зробити це без пригод.

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В результаті події ніхто не постраждав, проте трасу довелося закрити на годину, бо пожежники та евакуатор прибирали літак з дороги.

Раніше Факти ICTV писали, що приватний літак форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі здійснив вимушену посадку в аеропорту Завентем у Брюсселі.

Джерело: CBC

Фото: Dreamstime

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