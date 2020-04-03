Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси

Частный самолет форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе по неизвестной причине в 9:18 утра по местному времени.

Самолет стоимостью €13 млн направлялся на остров Тенерифе.

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Через полтора часа воздушное судно снова взлетело, но вернулось в брюссельский аэропорт, где снова приземлился в 11:18.

Известно, что у самолета возникли проблемы с шасси. Находился ли на борту самолета футболист пока не известно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leo Messi (@leomessi) 24 Сер 2017 р. о 3:53 PDT

По информации Flight Aware, самолет сначала вылетел из аэропорта Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине и приземлился в аэропорту Гуарарапис в бразильском Ресифе. Из Бразилии в Тенерифе самолет вылетел вечером, но пока остается в Брюсселе.

Аргентинец приобрел самолет Gulfstream два года назад за €13 млн. На хвосте самолета указанный игровой номер Месси — 10, а на лестнице — имена футболиста и членов его семьи.

Напомним, Лионель Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем станут звездами.