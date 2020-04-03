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Факты / Спорт

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку из-за проблем с шасси

Частный самолет форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе по неизвестной причине в 9:18 утра по местному времени.

Самолет стоимостью €13 млн направлялся на остров Тенерифе.

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Через полтора часа воздушное судно снова взлетело, но вернулось в брюссельский аэропорт, где снова приземлился в 11:18.

Известно, что у самолета возникли проблемы с шасси. Находился ли на борту самолета футболист пока не известно.

 

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Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

По информации Flight Aware, самолет сначала вылетел из аэропорта Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине и приземлился в аэропорту Гуарарапис в бразильском Ресифе. Из Бразилии в Тенерифе самолет вылетел вечером, но пока остается в Брюсселе.

Tracking information shows Messi's plane flew from Recife in Brazil to Brussels overnight

After less than 90 minutes in Brussels, it took off one more but was only in the air for 43 minutes

Аргентинец приобрел самолет Gulfstream два года назад за €13 млн. На хвосте самолета указанный игровой номер Месси — 10, а на лестнице — имена футболиста и членов его семьи.

Напомним, Лионель Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем станут звездами.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

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