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Нарушение карантина на Пасху: в Почаевскую лавру пустили верующих

Невыполнение карантинных мероприятий полиция Тернопольской области зафиксировала в Почаевской Свято-Успенской лавре. Пасхальная служба состоялась при участии значительного количества верующих, не соблюдающих дистанцию.

Правоохранители отмечают, что была предварительная договоренность с духовенством — прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Большинство верующих пришли с индивидуальными средствами защитым, а тем, у кого их не было, раздавала полиция.

— Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей, — говорится в сообщении.

В настоящее время рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

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  • До Почаївської лаври пустили вірян
  • До Почаївської лаври пустили вірян
  • До Почаївської лаври пустили вірян
  • До Почаївської лаври пустили вірян
  • До Почаївської лаври пустили вірян
  • До Почаївської лаври пустили вірян
Нарушение карантина на Пасху: в Почаевскую лавру пустили верующих / 3 фотографии

Ранее в Нацполиции сообщили, что на Пасху состоялись праздничные богослужения в 13 658 храмах во всех регионах, в них приняли участие почти 130 тыс. украинцев, в то же время зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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