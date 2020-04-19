Невиконання карантинних заходів поліція Тернопільської області зафіксувала у Почаївській Свято-Успенській лаврі. Великодня служба відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Правоохоронці наголошують, що була попередня домовленість з духовенством – прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Більшість вірян прийшли з індивідуальними засобами захисту, а тим, у кого їх не було, роздавала поліція.

– Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. В зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи задля мінімізації можливого зараження людей, – йдеться у повідомленні.

Нині розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Порушення карантину на Великдень: до Почаївської лаври пустили вірян / 3 фотографии

Раніше у Нацполіціі повідомили, що на Великдень відбулися святкові богослужіння у 13 658 храмах у всіх регіонах, у них взяли участь майже 130 тис. українців, водночас зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.