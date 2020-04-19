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Факты / Происшествия

Пасхальные богослужения прошли почти без нарушений — Нацполиция

На Пасху состоялись праздничные богослужения в 13 658 храмах во всех регионах, в них приняли участие почти 130 тыс. украинцев, в то же время зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и нацгвардийцив.

— Мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в частности без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей, — уточнил он.

По этим фактам составлены три админпротоколы (в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях) и открыто одно уголовное производство.

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В частности, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области — 4, в Днепропетровской и Запорожской — по 2, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях — по 1.

  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
  • Великодні богослужіння відбулися майже без порушень
Пасхальные богослужения прошли почти без нарушений — Нацполиция / 4 фотографии

Ранее в полиции предупреждали, что в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников будут привлекать силы специального назначения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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